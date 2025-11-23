Logo

Pobjeda Siniše Karana u još jednoj opštini

Izvor:

SRNA

23.11.2025

20:32

Синиша Каран на гласању
Foto: ATV BL

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karana pobijedio je na prijevremenim izborima u opštini Brod sa osvojenih 2.160 glasova, rečeno je Srni u Opštinskom odboru SNSD-a Brod.

Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 1.764 glasa.

Opštinski odbor SNSD-a Brod proglasio je pobjedu prvi put od 2010. godine.

Prijevremeni izbori 2025

Siniša Karan

Branko Blanuša

