Pobjeda Siniše Karana u još jednoj opštini

Izvor:
SRNA
23.11.2025
20:32
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karana pobijedio je na prijevremenim izborima u opštini Brod sa osvojenih 2.160 glasova, rečeno je Srni u Opštinskom odboru SNSD-a Brod.
Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 1.764 glasa.
Opštinski odbor SNSD-a Brod proglasio je pobjedu prvi put od 2010. godine.
