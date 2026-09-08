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"Podsticajima Agencije za agrarna plaćanja zadnjih godina nabavljeno nekoliko mašina"

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08.09.2026 13:02

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Младен Пратљачић, Младегс Пак д.о.о. Прњавор.
Foto: ATV

Mladegs Pak je u zadnje dvije tri godine nabavio nekoliko mašina sa podsticajima Agencije za agrarna plaćanja i Ministarstva poljoprivrede, kaže Mladen Pratljačić, Mladegs Pak d.o.o. Prnjavor.

"Mladegs Pak je u zadnje dvije tri godine nabavio nekoliko mašina sa podsticajima Agencije za agrarna plaćanja i Ministarstva poljoprivrede. Nabavljena je između ostalog jedna solarna centrala koje je u funkciji, nabavljena je mašina za pakovanje kečapa u vrećice, nabavljena je jedna mašina za pakovanje pudinga u vrećice", rekao je Pratljačić.

Kako navodi, ove godine rezervisana su sredstva za nabavku još jedne mašine, a svaka subvencije je dobro došla.

"Pomaže da se lakše kupi mašina, da se manje zadužujemo, tako da bi država trebalo da nastavi sa tim", kaže Pratljačić.

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Tagovi :

Agencija za agrarna plaćanja

Podsticaji

Republika Srpska

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