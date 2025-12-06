Logo
Revizija provjeravala funkcionisanje besplatne pravne pomoći

Izvor:

ATV

06.12.2025

19:30

Komentari:

0
Foto: ATV

Građanima bi trebalo da se obezbijedi efikasna besplatna pravna pomoć. Zaključak je to GSR JS koja je provela reviziju učinka funkcionisanje besplatne pravne pomoći.

Revizori preporučuju i uspostavljanje jedinstvene i potpune evidencije o pruženim uslugama BPP i racionalnije raspoređivanje sredstava.

"Revizija je sugerisala da preporučila da se sredstva koriste racionalnije da se optimizuje rad Centra jer mi zastupamo građane cijele Republike Srpske i bio je problem sa evidentiranjem", istakao je direktor Centra za pružanje besplatne pravne pomoći Milan Đuranović.

Ono što se nalazi u preporukama revizije Centru jeste i to da je u skladu sa raspoloživim finansijskim resursima potrebno provoditi aktivnosti na dodatnim obukama pružalaca usluga BPP. Ministar Goran Selak poručuje da će se raditi na modernizaciji Centra.

"Ono što je Centar i direktor tražili od ministarstva mi ćemo gledati da izađemo u susret u smislu materijalnog i tehničkog opremanja samog Centra a sve u cilju boljih uslova za rad zaposlenih u ovom Centru", dodao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

"Narednih dana ćemo pristupiti izradi akcionog plana za otklanjanje tih preporuka i nadamo se da ćemo u narednoj godini uspješno da realizujemo preporuke koje je dostavila revizija", najavio je Đuranović.

Akcioni plan koji će napraviti Centar za pružanje BPP obezbijediće plaćanje i kontrolu naplate i evidentiranja dosuđenih troškova sudskih postupaka.

besplatna pravna pomoć

