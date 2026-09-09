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Subvencije značajne za nabavku mašina

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09.09.2026 12:18

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Пољопривредна машина
Foto: ATV

Dragomir Suvajac, koji vodi farmu Suvajac kaže da mu subvencije koje je dobio posredstvom Agencije za agrarna plaćanja mnogo znače.

Posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Dragomir Suvajac, navodi da su nabavili mnogobrojne mašine za rad, što im je u radu mnogo značilo.

"Znači mi mnogo, bilo je upitno da li nastaviti dalje raditi i sa ovim se baviti ili odustati od toga, mnogo nam znači to", kaže Dragomir Suvajac, farma Suvajac, Gornja Ilova kod Prnjavora.

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Tagovi :

Agencija za agrarna plaćanja

subvencije

Poljoprivreda

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