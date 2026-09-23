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TORS sprema nešto veliko: Ovaj potez dovodi hiljade stranih turista

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23.09.2026 11:16

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Foto: Pexels/Chris G

Turistička organizacija Republike Srpske (TORS) u saradnji sa Turističkom organizacijom Grada Istočno Sarajevo učestvuje na prestižnom sajmu "Istanbul Tourism Fair".

Sajam se održava 24. i 25. septembra 2026. godine održava u izložbenom i umjetničkom centru "Yenikapı – Eurasia" u Istanbulu.

Poseban značaj ovogodišnjeg izdanja ogleda se u terminu održavanja, neposredno uoči zimske turističke sezone 2026/2027, što pruža idealnu priliku za predstavljanje zimske ponude i otvaranje novih tržišta.

Iz TORS-a su se oglasili putem svog zvaničnog Fejsbuk profila i istakli ključne detalje ovog velikog međunarodnog nastupa:

"TORS i TOIS predstavljaće turističku ponudu gradova kroz namjenski pripremljene promotivne brošure i materijale, sa fokusom na zimsku sezonu, turističke atrakcije i smještajne kapacitete. Na sajmu će, pored predstavnika Turističke organizacije, biti i predstavnici hotelijera, Olimpijskog centra 'Jahorina' i Ski-centra 'Ravna planina', čime se omogućava sveobuhvatnija prezentacija turističkih potencijala i direktno povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima, s obzirom na blizinu aerodroma koja je naša komparativna prednost."

Učešće na sajmu realizuje se uz podršku Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva, a predstavlja još jednu priliku za promociju Istočnog Sarajeva na međunarodnom turističkom tržištu.

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Tagovi :

TORS

Turizam

Republika Srpska

Turistička organizacija Republike Srpske

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