Muškarac starosti oko 40 godina poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 13.30 časova na Novom novosadskom putu u Zemunu.

Prema prvim informacijama sa terena, do tragedije je došlo kada je putnički automobil oborio pješaka. Na lice mjesta je odmah stigla ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog muškarca, čiji identitet za sada nije poznat.

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Vozač automobila koji je učestvovao u nesreći je kolima Hitne pomoći preventivno prevezen u KBC Bežanijska kosa.

Pripadnici saobraćajne policije trenutno obavljaju uviđaj na licu mjesta kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove tragedije. Saobraćaj na ovoj dionici odvija se usporeno, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez.

(Telegraf.rs)