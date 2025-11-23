Logo

Objavljeni podaci o izlaznosti u Ambasadi BiH u Beogradu do 15 časova

23.11.2025

16:29

Na biračkom mjestu u Ambasadi BiH u Beogradu do 15.00 časova glasalo je 23 odsto upisanih birača na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, rekao je Srni predsjednik biračkog odbora Oliver Mićić.

Na biračkom spisku za glasanje u Ambasadi BiH u Beogradu je 68 osoba sa pravom glasa.

Biračko mjesto biće otvoreno do 19.00 časova.

Podsjećamo, na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 11 časova na redovnim biračkim mjestima glasalo je 121.432 birača ili 9,76 odsto, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

