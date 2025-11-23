Objavljeni podaci o izlaznosti u Ambasadi BiH u Beogradu do 15 časova

Na biračkom mjestu u Ambasadi BiH u Beogradu do 15.00 časova glasalo je 23 odsto upisanih birača na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, rekao je Srni predsjednik biračkog odbora Oliver Mićić.

Na biračkom spisku za glasanje u Ambasadi BiH u Beogradu je 68 osoba sa pravom glasa.

Biračko mjesto biće otvoreno do 19.00 časova.

Podsjećamo, na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 11 časova na redovnim biračkim mjestima glasalo je 121.432 birača ili 9,76 odsto, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Republika Srpska Pogledajte izlaznost na izborima u Srpskoj do 15 časova

Odziv do 15 časova Centralna izborna komisija BiH će saopštiti u 17 sati.