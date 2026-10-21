Veliki predizborni skup "Ujedinjena Srbija"; Dodik: Dijelimo ideju jedne države

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je na skupu, da u Nišu želi da kaže, da pobjeda na izborima Republike Srpske jeste početak pobjede u Srbiji.

"Vučićev tim i odnos prema Srpskoj je zaslužan, koji nas je zadužio. To je čovjek koji će nastaviti da gradi odlične odnose sa Srpskom. On nam je budio nadu, smisao života. Mi u Srpskoj smo zagledani u Srbiju. Mi dijelimo ideju jedne države, iako su nas podijelili", dodao je Dodik.

On je dodao da je Vučić postavio ciljeve, koji su jasni.

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"Srpski narod i Srbija. Nisam upoznao čovjeka koji radi više za srpski narod i Srbiju", dodao je Dodik.

Imam poruku za naš narod u Republici Srpskoj, javite Srpskoj da je volim i javite da je svi u Nišu volimo, istakao je Aleksandar Vučić, nosilac liste SNS-a Ujedinjena Srbija na velikom predizbornom skupu u Nišu.

"Hvala vam na veličanstvenom dočeku, što vas kiša nije otjerala. Ja pred vama večeras polažem zakletvu, vama polažem račune. Jednim velikim aplauzom pozdravite predsjednike Nikolića i Dodika. Imam poruku za naš narod u Republici Srpskoj, javite Srpskoj da je volim i javite da je svi u Nišu volimo. Poruka za naš narod za Srbe sa Kosova i Metohije, volimo Kosovo i Metohiju, Kosovo i Metohija su dio Srbije, volimo vas braćo i sestre koji čuvate naše srpsko ime i prezime", poručio je Vučić sa skupa.