Autor:ATV redakcija
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Vatrogasci u Češkoj intervenisali su u više od 600 incidenata i nesreća juče i danas, uključujući saobraćajne nezgode, oborena stabla i zaglavljene kamione, nakon što je iznenadni zimski talas praćen snijegom izazvao poremećaje u saobraćaju, prenosi agencija DPA.
Portparol vatrogasne službe pozvala je vozače da budu izuzetno oprezni i prilagode brzinu vremenskim uslovima na putevima.
Vozila za posipanje soli i čišćenje snijega rade neprestano na auto-putevima i državnim magistralama. U roku od 24 časa potrošeno je više od 4.600 tona soli za saobraćajnice, saopštila je Direkcija za puteve i auto-puteve.
Na Međunarodnom aerodromu "Vaclav Havel" u Pragu došlo je do kašnjenja letova od nekoliko sati zbog obilnog snijega, prenosi Srna.
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Stiže prava zima: Snijeg ponegdje već pada, od ovog datuma -10 stepeni
Oko 26.000 domaćinstava u Pragu privremeno je bilo bez grijanja i tople vode na temperaturi ispod nule zbog kvara na cijevima sistema daljinskog grijanja.
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