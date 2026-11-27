Vatrogasci u Češkoj intervenisali su u više od 600 incidenata i nesreća juče i danas, uključujući saobraćajne nezgode, oborena stabla i zaglavljene kamione, nakon što je iznenadni zimski talas praćen snijegom izazvao poremećaje u saobraćaju, prenosi agencija DPA.

Portparol vatrogasne službe pozvala je vozače da budu izuzetno oprezni i prilagode brzinu vremenskim uslovima na putevima.

Vozila za posipanje soli i čišćenje snijega rade neprestano na auto-putevima i državnim magistralama. U roku od 24 časa potrošeno je više od 4.600 tona soli za saobraćajnice, saopštila je Direkcija za puteve i auto-puteve.

Na Međunarodnom aerodromu "Vaclav Havel" u Pragu došlo je do kašnjenja letova od nekoliko sati zbog obilnog snijega, prenosi Srna.

Društvo Stiže prava zima: Snijeg ponegdje već pada, od ovog datuma -10 stepeni

Oko 26.000 domaćinstava u Pragu privremeno je bilo bez grijanja i tople vode na temperaturi ispod nule zbog kvara na cijevima sistema daljinskog grijanja.