"Upravo smo čuli za to. I reći ću da to nije dobro. Ne sviđa mi se to", rekao je Tramp za Foks njuz.

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Tramp je dodao da bi ovaj slučaj mogao otkriti stvari koje inače nikada ne bi izašle na vidjelo, poput potencijalne izborne prevare.

"Možda ćemo saznati stvari koje inače nikada ne bismo saznali jer, znate, imali ste prevaru zvanu Rusija", rekao je Tramp asocirajući na navode o uplitanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. godine.

Ovo je drugi kibernetički napad na platforme FBI u posljednjih nekoliko mjeseci. U septembru je hakerska grupa "Šajni hanters" tvrdila da je upala u sistem nekoliko servisa povezanih sa FBI-jem i pristupila podacima koji pripadaju svim zaposlenima u birou i kandidatima za posao, prenosi Srna.

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Direktor FBI-ja Kaš Patel rekao je da je biro uhapsio više ljudi i da radi na identifikaciji članova grupe.