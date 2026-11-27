Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorila je na nagli skok broja oboljelih od gripa, navodeći da je broj bolničkih prijema zbog virusa na najvišem nivou još od perioda pandemije virusa korona.

Direktor zdravstvene službe ser Džim Meki izjavio je da su neke bolnice uvele obavezno nošenje maski kako bi suzbile širenje respiratornih bolesti, preneo je Skaj njuz.

"Prije otprilike tri nedjelje bio sam u posjeti i morao sam da stavim masku prvi put poslije nekoliko godina, što je zapravo bio šok za mene", rekao je Meki.

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Prema podacima Agencije za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA), stopa prijema u bolnicu zbog gripa u Engleskoj iznosila je prošle nedjelje devet osoba na 100.000 ljudi, što je skok u odnosu na pet osoba na 100.000 u prethodnih sedam dana.

U istoj nedjelji 2025. godine broj prijema iznosio je 4,9 na 100.000 stanovnika.

Podaci UKHSA pokazuju da stopa oboljevanja od gripa nije bila na ovako visokom nivou u ovom periodu od novembra 2020. godine. Agencija je saopštila da je broj javljanja bolničkim hitnim službama zbog bolesti sličnih gripu bio iznad sezonski očekivanih nivoa.

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Zdravstveni zvaničnici pozvali su građane da se vakcinišu nakon što se ispostavilo da je samo trećina ljudi u određenim rizičnim grupama primila vakcinu protiv gripa.

Prema podacima UKHSA, gotovo 9,5 miliona ljudi mlađih od 65 godina u kliničkim rizičnim grupama ispunjava uslove za vakcinaciju protiv gripa, prenosi Tanjug.

To uključuje osobe sa plućnim oboljenjima, bolestima bubrega ili jetre, kao i dijabetičare.Brojke pokazuju da je 34,2 odsto pripadnika ovih grupa primilo vakcinu protiv gripa do 22. novembra.

Skok broja bolničkih prijema zbog gripa uslijedio je nakon što je bivša zamjenica glavnog medicinskog savjetnika Engleske Dženi Haris izjavila da će se nova pandemija sigurno dogoditi.