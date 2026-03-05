Logo
Zelenski zaprijetio Orbanu: Daćemo njegovu adresu našim Oružanim snagama

Autor:

ATV

05.03.2026

15:32

Foto: Tanjug / AP / Michael Probst

Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski izrazio je danas nadu da će „određena osoba u Evropskoj uniji“, aludirajući na mađarskog premijera Viktora Orbana, prestati da blokira evropski kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu, zaprijetivši da bi u suprotnom svojim oružanim snagama mogao da proslijedi adresu te osobe, piše Ukrajinska pravda.

Nadamo se da određena osoba neće blokirati tih 90 milijardi evra, odnosno prvu tranšu od tog novca, kako bi naši branitelji imali oružje. U suprotnom, mogao bih dati njegovu adresu našoj vojsci, našim momcima, kako bi ga zvali telefonom i razgovarali sa njim na svom jeziku, poručio je Zelenski.

Mađarska je blokirala 20 paket sankcija EU Rusiji, kao i kredit za podršku Ukrajini, jer Kijev ne pristaje da Mađarskoj i Slovačkoj obnovi isporuku ruske nafte kroz naftovod Družba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

