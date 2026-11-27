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На порталу система за узбуњивање о небезбедним производима НЕПРО Плус, који води Министарство унутрашње и спољне трговине Србије, данас је објављено више нових обавјештења о опозиву путничких возила од потрошача.
Према подацима са портала НЕПРО Плус, евдентиране су следеће мере опозива производа од потрошача:
“Фолксваген” (модели ID.BUZZ, ID.3, ID.4 и ID.7) – објава број 147/2026 (модел/тип/врста: Е2, ЕD). Као врста ризика наведен је ризик од пожара.
“Купра” (модели Raval и Terramar) – објава број 146/2026 (модел/тип/врста: RAVAL (KS), TERRAMAR (KP)). Наведена врста ризика је ризик од повреда.
“Сеат” (модели Ateca и Tarraco) – објава број 145/2026 (модел/тип/врста: Ateca (5FP) и Tarraco (KN). Као врста ризика означен је ризик од повреда.
“Ауди” (модел Q3) – објава број 144/2026 (модел/тип/врста: Q3 (FJ). Наведен је ризик од повреда.
Сви ови случајеви на порталу заведени су под категоријом "Опозив производа од потрошача“, што значи да се мере односе на производе који су већ дошли до крајњих корисника, преноси спутник.
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