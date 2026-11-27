Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јапанска "Тојота" саопштила је да је њена производња на глобалном нивоу опала за 8,1 одсто у односу на исти период прошле године и да такав тренд траје четврти мјесец узастопно усљед слабе потражње у Кини.
Истовремено, глобална продаја ослабила је за 4,6 процента у односу на претходну годину, наводи највећи свјетски произвођач аутомобила.
"Тојота" је у октобру произвела 880.087 возила, а продала 852.109, пренијела је агенција "Кјодо".
Производња у Кини умањена је за 26,5 одсто на 97.622 јединице, при чему је нарочито ослабило тржиште бензинских возила, укључујући аутомобиле на бензински погон и хибридне аутомобиле, наводи се у саопштењу.
Домаћа производња умањена за 2,9 одсто на 317.303 возила, а производња у САД опала је за 4,5 одсто на 131.122 јединице, преноси Срна.
Ауто-мото
Повлаче се четири позната модела аутомобила са тржишта
Аутомобилска индустрија широм свијета суочава се са поремећајима у производњи и продаји усљед раста цијена горива и поскупљења сировина због рата на Блиском истоку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
1 ч0
Ауто-мото
8 ч0
Ауто-мото
10 ч0
Ауто-мото
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму