Аутор:АТВ редакција
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Када је 76-годишња Џанел Шмит отворила руком написано писмо будуће супруге свог унука, сузе су готово одмах почеле да јој теку низ лице.
Кејли Торн јој је у писму објаснила колико јој значи, а затим поставила питање које бака није очекивала: да ли жели да буде једна од њених дјеверуша?
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За 28-годишњу Кејли овај избор био је сасвим природан. Од првог сусрета са баком свог вјереника Џејка Самберга осјећала се прихваћено, а њихова блискост временом је прерасла у посебан однос.
"Она је сунце у људском облику, а разговор с њом дјелује попут топлог загрљаја. Нисам се ни тренутка двоумила желим ли је за дјеверушу. Моје дјеверуше припадају различитим генерацијама и мислим да то све чини посебним", испричала је млада за магазин "Пипл".
Идеја је дирнула и њеног вјереника, који је знао колико ће такав позив значити његовој баки. Заједно су отишли у њен дом, гдје јој је Кејли уручила писмо, а тренутак изненађења забиљежили су камером.
"Хоћу ли плакати? Већ сам почела", рекла је Џанел док је отварала коверту.
Читајући поруку и осветљавајући је лампицом на телефону, покушавала је да схвати да ли је добро разумјела шта се од ње тражи.
Изненађење је било толико велико да је одмах почела да помиње некога ко би, према њеном мишљењу, можда био прикладнији избор.
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"Не! Стварно? Зар не би радије одабрала Кејти или... Нема шансе. Шалиш се? Једноставно не знам шта бих рекла", говорила је.
Кејли јој је објаснила да заиста желе да буде дио њиховог вјенчања.
"Заиста желимо да будеш укључена, то нам је веома важно. Помислила сам како би било забавно да будеш једна од мојих дјеверуша. Има још шест дјевојака и вољела бих да нам се придружиш, помогнеш ми у планирању и учествујеш у свим тим лијепим стварима", рекла јој је.
Џанел је посегнула за марамицом.
"Боже, каква је то част", одговорила је и прихватила позив, али је ипак још једном жељела да провјери да ли је будућа млада сигурна у своју одлуку.
"Потпуно сам сигурна", увјерила ју је Кејли.
Уз писмо јој је поклонила торбу коју је сама извезла, а у њу је ставила извезену козметичку торбицу и друге поклоне. Услиједио је дуг загрљај, током којег је бака пронашла времена и за шалу на рачун свог унука.
"Завољела сам те чим сам те упознала. Како онда можеш да се удаш за њега кад те ја волим више?", рекла је.
Снимак објављен на ТикТоку за само два дана прикупио је више од 1,1 милион прегледа и 200.000 ознака свиђања. Међу бројним реакцијама посебно се издвојио коментар о важности укључивања старијих жена у улоге које се најчешће додјељују млађима.
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"Старије жене могу да се осјећају тако невидљиво. Хвала ти што си је укључила у улогу која се обично даје млађим женама", написала је једна особа, чији је коментар прикупио око 35.000 ознака свиђања.
Кејли је признала да је и сама плакала гледајући колико је Џанел била дирнута. Њихова блискост, објаснила је, одавно се огледа у дугим телефонским разговорима, заједничким одласцима у куповину и личним знацима пажње. Тако јој је за Божић сашила и прекривач, преноси "сд.рс".
"Нана ми од првог дана говори да се молила за мене. Она је најњежнија душа и уз њу се осјећам као код куће. Можемо да разговарамо сатима. Имамо заиста посебан однос", испричала је.
Кејли и Џејк венчаће се 12. децембра, а међу женама које ће тог дана стајати уз младу биће и бака која ју је, много прије позива да буде дјеверуша, већ прихватила као своју.
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