Аутор:АТВ редакција
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Кембрички рјечник прогласио је ријеч "човјек" за ријеч године за 2026. годину, наводећи да је развој вјештачке интелигенције подстакао ново интересовање за оно што људе разликује од машина.
Рјечник дефинише појам "човјек" као нешто што посједује особине, мане и осјећања карактеристична за људе, за разлику од богова, животиња или машина, пренио је британски Телеграф.
Вјештачка интелигенција мијења начин на који људи говоре о сопственој природи и подстиче преиспитивање ослањања на технологију, од математичара до наставника, рекао је лексикограф Кембричког рјечника Колин Макинтош.
Према његовим ријечима, све чешћа употреба израза попут "створено људским дјелом" показује како се ријеч "човјек" све више користи за разликовање људских дјела и особина од оних које потичу од вјештачке интелигенције.
Оснивач Мајкрософта Бил Гејтс је оцијенио да вјештачка интелигенција подстиче људе да више размишљају о томе шта значи бити човјек. Навео је да би та технологија могла да помогне у лијечењу болести, унапређењу образовања и ослобађању времена за важније активности, али је упозорио да људи морају пажљиво да одлуче како ће је укључити у своје животе.
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Међу осталим кандидатима за реч године били су "agent", који означава систем вјештачке интелигенције способан да обавља сложене задатке без људске контроле, као и изрази "wholesome" и "analogue".
У рјечник су додати и изрази са друштвених мрежа, попут "aura farming", који означава покушај да се остави утисак атрактивне или импресивне особе, и "looksmaxxing", односно настојање да се побољша физички изглед.
Кембрички рјечник разматра и уврштавање скраћенице "FOBO", која означава страх од застаревања, усљед све веће забринутости да би вештачка интелигенција могла да замијени радна мјеста, преноси РТ Балкан.
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