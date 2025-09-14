Logo
Симпатични школарац освојио мреже: "Мени се иде кући, одмарао бих"

14.09.2025

07:00

Коментари:

0
Симпатични школарац освојио мреже: "Мени се иде кући, одмарао бих"
Фото: Instagram/rtldirekt/screenshot

Симпатични дјечак Давид из Хрватске освојио је друштвене мреже након што је говорио о томе како једва чека да иде кући након школе да одмара.

"Мени се иде кући, одмарао бих", казао је, а новинарка РТЛ-а га је упитала је ли му већ тешко, на шта је он потврдио климнуо главом. Говорећи о томе је ли имао пуно задатака, казао је: "Не, него ми се спава".

На питање хоће ли му недостајати љето, купање и спавање до касно, одговорио је: "Неће ми фалити него само хоћу спавати."

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Трагедија у Бијељини! Ударио ''голфом'' пјешака, погинуо на лицу мјеста

Овом искреном реакцијом поправио је дан многим корисницима друштвених мрежа.

"Срце мало", "Толико разумијем ово дијете", "И мени, дијете, и мени. Нека ти је са срећом", "Као да себе гледам", неки су од коментара на Инстаграму.

Неке је подсјетио и на дјевојчицу из Бање Луке која је на првог дана школе новинарки изрецитовала пјесмицу, а након тога признала да ју је измислила.

