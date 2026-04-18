Арт радар: Умјетност изван оквира и савремени визуелни језик

Извор:

АТВ

18.04.2026 12:04

Нови 'Арт радар' показаће да спојем различитих израза и приступа настају најзанимљивије стваралачке приче.

Доносимо причу о Жељки Паић, која у простору између сликарства и архитектуре ствара умјетност изван граница.

'Арт радар' прати и Стефана Томића и Сашу Савичића, који ће нам открити како режија и камера заједно граде савремени визуелни језик.

Формат 'Арт радар' је емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Исто тако, донијеће и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта.

Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.

Арт радар', недјеља у 20 часова.

