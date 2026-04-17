Битно: Естетски захвати

Извор:
АТВ
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о естетским захватима.
Је ли јефтинија услуга скупља грешка?
Иза једне одлуке крију се доживотне посљедице.
Иза третмана су и приче жртава.
Провјеравате ли ко изводи захват и шта вам се аплицира?
За Битно говоре: Матеа Рогић, жртва естетске операције, Весна Бенић, жртва естетске операције, др Никола Барош, специјалиста пластично-реконструктивне и естетске хирургије, др Звјездана Зечевић, пластични и реконструктивни хирург, др Јелена Крчум, предсједник Удружења доктора естетске медицине, УДЕМ.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Емисије
1 ч0
Емисије
21 ч0
Емисије
21 ч0
Емисије
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
41
15
31
15
30
15
28
Тренутно на програму