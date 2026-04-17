Бизнис клуб: О финансијама, дигитализцаји, сектору осигурања и Савезу општина и градова Републике Српске.

АТВ

17.04.2026 14:35
Бизнис клуб: О финансијама, дигитализцаји, сектору осигурања и Савезу општина и градова Републике Српске.

'Бизнис клуб' ове суботе отвара актуелне теме и питања која јасно показују колико се савремени свијет брзо мијења.

Кроз разговоре о финансијама и дигитализацији услуга отварају се важна питања о будућности пословања свакодневног живота.

Обиљежен је и јубилеј у сектору осигурања као подсјетник на дугогодишње повјерење и стабилност у тој области.

Доносимо причу и о одржаној 95. редовној сједници Предсједиштва Савеза општина и градова Републике Српске као и редовној годишњој сједници Скупштине.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

АТВ

