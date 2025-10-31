Пренос: Сједница Савјета безбједности Уједнињених нација

31.10.2025
14:51
Пренос сједнице Савјета безједности Уједнињених нација можете пратити у нашем програму данас у 15 часова.
Најважније информације доносимо у нашим информативним емисијама, као и на нашем порталу www.atvbl.rs.
Тренутно на програму
15:10
Дивље пчеле ЕП 119 (Р, 12+)
серијски програм
15:50
Крваво цвијеће С02 ЕП 215 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
инфотејмент
17:10
Центар дана
инфотејмент
18:50
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести