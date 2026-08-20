Криза у Рукометном савезу БиХ: Неизвјестан почетак сезоне у Премијер лиги

Аутор:Никола Лучић
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Не назиру се бољи дани у рукомету у БиХ. Нова сезона у највишем рангу је иза ћошка, а када и да ли ће уопште почети и даље се не зна. Први човјек Рукометног савеза Републике Српске Маринко Умичевић сматра да је рјешење да се одржи скупштина Рукометног савеза БиХ и изабере нови управни одбор.
На крају дана поново највише испаштају клубови. Припреме су увелико у току, а неизвјесност о почетку сезоне никоме не иде у прилог.
У просторијама Рукометног савеза Српске данас је обављен и жријеб за нову сезону у Првој лиги Српске која почиње 19 септембра.
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