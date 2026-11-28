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Легендарни шпански тенисер Рафаел Надал признао је да је након освајања прве гренд слем титуле на Ролан Гаросу 2005. године вjеровао да ће остатак каријере моћи да проведе са много мање притиска, али је убрзо схватио да велики успјеси доносе још већа очекивањa.
Освајач 22 Гренд слем трофеја, од којих чак 14 на Ролан Гаросу, говорио је за француски "Л'Екип" поводом објављивања нове књиге која кроз фотографије приказује његову богату каријеру.
Надал се посебно осврнуо на 2005. годину, када је као деветнаестогодишњак први пут наступио на Ролан Гаросу и одмах освојио титулу.
"То је био мој први наступ на Ролан Гаросу, 2005. године, и одмах сам га освојио. Мој први Гренд слем! То је, наравно, било нешто веома важно, огромна прекретница у мојој младој каријери", присјетио се Надал.
Шпанац је признао да је тада вјеровао да је остварио највећи циљ и да ће му због тога наставак каријере бити знатно опуштенији.
Да будем искрен, у том тренутку мислио сам да сам већ стигао до врха. Вјеровао сам да ћу остатак каријере моћи да проведем много мирније, али у стварности је било потпуно супротно."
Надал је објаснио да је свака наредна година доносила још већи притисак, посебно због очекивања да понови претходне успјехе.
"Једном побједите, али сљедеће године сте још нервознији, а оне тамо још више. Тако је било све док коначно нисам дошао до тренутка када сам постао смиренији", рекао је Надал.
Шпанац је први Ролан Гарос освојио побједом над Маријаном Пуертом у финалу, а потом је на париској шљаци изградио један од најимпресивнијих рекорда у историји спорта, освојивши укупно 14 титула, преноси б92.
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