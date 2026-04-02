Како ријешити проблем плутајућег отпада на ријеци Дрини?

У 2019. години одржано је неколико регионалних састанака због проблема дивљих депонија које имају све општине узводно од ХЕ Вишеград.
Непостојање заокруженог система управљања отпадом, недовољан број санитарних депонија, избјегавање несавјесних компанија и грађана да свој отпад одлажу на реионалне депоније неки су од узрока овог проблема.
-Сами не можемо ријешити тај проблем без помоћи три државе. У претходном периоду, било је у априлу и октобру 2019. пар састанака са општинама и представницима ХЕ у сливу ријеке Дрине и послије тога је та активност мало успорена. Надамо се да ћемо у наредном периоду доћи до активнијег рјешавања овог проблема. Проблем је што већина општина нема ријешене депоније у складу са еколошким правилима и сама свијест становништва требала би бити на већем нивоу – рекао је Дарко Фргања, Руководилац службе за квалитет и заштиту животне средине ХЕ Вишеград.
ХЕ Вишеград посједује водну и еколошку дозволу коју издаје Министарство за просторно уређење грађевинарство и екологију РС.
Продужава се на пет година, а формирана је и посебна служба за чишћење језера која је материјално и технички оспособљена за ове послове. Трошкови чишћења плутајућег отпада годишње ХЕ коштају од 50.000 до 200.000 КМ. Поред борбе са отпадом и заштитом животне средине у приобалном дијелу обавезни су да сваке године изврше порибљавање у горњем и доњем језеру са 3 тоне шарана и 2.5 тоне пастрмке.
