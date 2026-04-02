Како ријешити проблем плутајућег отпада на ријеци Дрини?

Аутор:

АТВ
02.04.2026 19:44

Плутајући отпад на ријеци Дрини
У 2019. години одржано је неколико регионалних састанака због проблема дивљих депонија које имају све општине узводно од ХЕ Вишеград.

Непостојање заокруженог система управљања отпадом, недовољан број санитарних депонија, избјегавање несавјесних компанија и грађана да свој отпад одлажу на реионалне депоније неки су од узрока овог проблема.

-Сами не можемо ријешити тај проблем без помоћи три државе. У претходном периоду, било је у априлу и октобру 2019. пар састанака са општинама и представницима ХЕ у сливу ријеке Дрине и послије тога је та активност мало успорена. Надамо се да ћемо у наредном периоду доћи до активнијег рјешавања овог проблема. Проблем је што већина општина нема ријешене депоније у складу са еколошким правилима и сама свијест становништва требала би бити на већем нивоу – рекао је Дарко Фргања, Руководилац службе за квалитет и заштиту животне средине ХЕ Вишеград.

ХЕ Вишеград посједује водну и еколошку дозволу коју издаје Министарство за просторно уређење грађевинарство и екологију РС.

Продужава се на пет година, а формирана је и посебна служба за чишћење језера која је материјално и технички оспособљена за ове послове. Трошкови чишћења плутајућег отпада годишње ХЕ коштају од 50.000 до 200.000 КМ. Поред борбе са отпадом и заштитом животне средине у приобалном дијелу обавезни су да сваке године изврше порибљавање у горњем и доњем језеру са 3 тоне шарана и 2.5 тоне пастрмке.

Више из рубрике

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Друштво

Облаци се не повлаче: Данас хладно са падавинама

5 ч

0
АМС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

5 ч

0
беба

Друштво

У Српској рођено 30 беба

5 ч

0
Славимо Преподобног Никиту Исповједника: Ове три ствари строго су забрањене

Друштво

Славимо Преподобног Никиту Исповједника: Ове три ствари строго су забрањене

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

03

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

13

01

Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

12

58

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

12

57

м:тел наградна игра "Никад лакше до аута" доноси вриједне награде

12

56

Малољетник (15) покушао фалсификованим новчаницама да плати храну

