Капитална инвестиција: Модернизација система за рано упозоравање

У циљу модернизације и продужења радног вијека Хидроелектране Вишеград, предузеће ХЕ на Дрини покренуло је поступак јавне набавке за израду идејног пројекта и студије изводљивости, чија је вриједност процијењена на 1,5 милиона КМ.
Предмет набавке обухвата израду комплетне документације за реконструкцију, што укључује набавку и уградњу нове електро и машинске опреме, као и пратеће грађевинске радове неопходне за реализацију овог капиталног пројекта.
Поред стратешких инвестиција, у ХЕ Вишеград се континуирано ради на обнављању постојеће опреме. Тренутно су у фокусу модернизација хидрометеоролошких и хидрометријских станица, као и унапређење система за обавјештавање и узбуњивање.
"Због све учесталијих појава бујичних вода, гдје се у међудотоцима појављују озбиљне количине воде које ремете планирани рад, покренули смо процедуре за обнављање алармних станица за оглашавање и узбуњивање на низводном подручју. Циљ је да аналогне системе замијенимо најсавременијим рјешењима", изјавио је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић.
