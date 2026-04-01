Logo
Large banner

Капитална инвестиција: Модернизација система за рано упозоравање

Аутор:

АТВ
01.04.2026 09:54

Коментари:

0
Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград
Фото: АТВ

У циљу модернизације и продужења радног вијека Хидроелектране Вишеград, предузеће ХЕ на Дрини покренуло је поступак јавне набавке за израду идејног пројекта и студије изводљивости, чија је вриједност процијењена на 1,5 милиона КМ.

Предмет набавке обухвата израду комплетне документације за реконструкцију, што укључује набавку и уградњу нове електро и машинске опреме, као и пратеће грађевинске радове неопходне за реализацију овог капиталног пројекта.

Поред стратешких инвестиција, у ХЕ Вишеград се континуирано ради на обнављању постојеће опреме. Тренутно су у фокусу модернизација хидрометеоролошких и хидрометријских станица, као и унапређење система за обавјештавање и узбуњивање.

"Због све учесталијих појава бујичних вода, гдје се у међудотоцима појављују озбиљне количине воде које ремете планирани рад, покренули смо процедуре за обнављање алармних станица за оглашавање и узбуњивање на низводном подручју. Циљ је да аналогне системе замијенимо најсавременијим рјешењима", изјавио је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner