Перишић: Одлична сарадња са општином Вишеград донијела важне пројекте и инвестиције

23.04.2026 17:50

Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград
Фото: АТВ

Односи Хидроелектране на Дрини са општином Вишеград су на високом нивоу, а у претходном периоду је реализован низ заједничких пројеката, директор предузећа Недељко Перишић.

Он је посебно издвојио заједничку иницијативу која је довела до обезбјеђивања партнера за реконструкцију моста на ријеци Рзав.

„Једном заједничком акцијом смо успјели да обезбиједимо партнера за реконструкцију моста на ријеци Рзав. ХЕ на Дрини је урадила пројекат, општина Вишеград је преузела на себе обавезу да изда грађевинску дозволу и све што је потребно за једну такву реконструкцију, а ХЕ Бајина Башта, односно Електропривреда Србије, изразила је жељу, покренула јавну набавку, изабрала извођача. Једним заједничким радом успјели смо да обезбиједимо једну значајну инвестицију у Вишеград“, навео је.

Говорећи о значају реконструкције моста, Перишић је нагласио да његова вриједност није само финансијска.

„Мање је битно колико она новчано вриједи, важно је да се тај мост налази у самом центру Вишеграда и да повезује Андрићград са другом страном ријеке Рзав у самом центру Вишеграда и буди неку сентименталну вриједност, јер је ту некад био спортски центар и сви смо ми који живимо у Вишеграду користили тај мост, који се више не користи из безбједносних разлога, а у наредном периоду ћемо имати и њега на располагању“, казао је.

Додао је да су у плану и бројни други пројекти.

„Путеви, приобаље, канализација... много тога је урађено и много тога још је планирано“, поручио је Перишић за РТС ИС.

Више из рубрике

Радник ради на стубу за струју.

Друштво

Више бањалучких улица данас без струје

1 ч

0
Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Друштво

Због бициклистичке трке привремена обустава саобраћаја од Братунца до Власенице

2 ч

0
У Српској рођено 20 беба

Друштво

У Српској рођено 20 беба

2 ч

0
ХЕ на Дрини

Друштво

ХЕ на Дрини: Кључна је спремност система, одржавање опреме један од приоритета

2 ч

0

  • Најновије

10

04

Механизам у Хагу: У случају Младића донијети судску одлуку на основу посебних околности случаја

09

41

Предат захтјев за пуштање генерала Младића на лијечење у Србији

09

25

Општина у Српској финансира матурске прославе

09

17

Старински сок је хит за мршављење: Пијте га сваког дана да бисте убрзали метаболизам

09

13

Трамп планира да позове Путина на самит у Мајамију

