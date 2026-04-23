Перишић: Одлична сарадња са општином Вишеград донијела важне пројекте и инвестиције

Односи Хидроелектране на Дрини са општином Вишеград су на високом нивоу, а у претходном периоду је реализован низ заједничких пројеката, директор предузећа Недељко Перишић.
Он је посебно издвојио заједничку иницијативу која је довела до обезбјеђивања партнера за реконструкцију моста на ријеци Рзав.
„Једном заједничком акцијом смо успјели да обезбиједимо партнера за реконструкцију моста на ријеци Рзав. ХЕ на Дрини је урадила пројекат, општина Вишеград је преузела на себе обавезу да изда грађевинску дозволу и све што је потребно за једну такву реконструкцију, а ХЕ Бајина Башта, односно Електропривреда Србије, изразила је жељу, покренула јавну набавку, изабрала извођача. Једним заједничким радом успјели смо да обезбиједимо једну значајну инвестицију у Вишеград“, навео је.
Говорећи о значају реконструкције моста, Перишић је нагласио да његова вриједност није само финансијска.
„Мање је битно колико она новчано вриједи, важно је да се тај мост налази у самом центру Вишеграда и да повезује Андрићград са другом страном ријеке Рзав у самом центру Вишеграда и буди неку сентименталну вриједност, јер је ту некад био спортски центар и сви смо ми који живимо у Вишеграду користили тај мост, који се више не користи из безбједносних разлога, а у наредном периоду ћемо имати и њега на располагању“, казао је.
Додао је да су у плану и бројни други пројекти.
„Путеви, приобаље, канализација... много тога је урађено и много тога још је планирано“, поручио је Перишић за РТС ИС.
