У Вишеграду је данас озваничен почетак реконструкције пјешачког моста на ријеци Рзав, а завршетак пројекта вриједног 660.000 КМ очекује се до краја септембра.
Средства је обезбиједила "Електропривреда Србије", а радове ће изводити фирма "Јадран" из Београда са подизвођачима, након спроведене тендерске процедуре.
Директор за производњу енергије огранка Дринско-лимске хидроелектране "Бајина Башта" Душан Тришић подсјетио је да је мост изграђен седамдесетих година прошлог вијека у оквиру изградње реверзибилне хидроелектране, те да је већ дужи период ван употребе.
Он је истакао да ова инвестиција има вишеструки значај, како за енергетски систем, тако и за локалну заједницу и туристичку понуду Вишеграда.
Директор "Хидроелектрана на Дрини" Недељко Перишић навео је да је ово предузеће било задужено за израду пројектне документације, док је улогу инвеститора преузела ХЕ "Бајина Башта".
Он је навео да је општина Вишеград обезбиједила неопходне дозволе и вршиће надзор над извођењем радова.
Према његовим ријечима, реконструкција моста допринијеће бољој повезаности са Андрићградом, али и додатно унаприједити туристички амбијент овог дијела града.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић нагласио је да је ријеч о пројекту на који се чекало годинама с обзиром на то да мост није у функцији више од деценије.
"Ово је важан корак за нашу општину. Уз подршку партнера из Србије и Републике Српске успјели смо да обезбиједимо услове за почетак радова. Враћањем моста у функцију добићемо, не само бољу повезаност већ и нови садржај за наше грађане и бројне туристе", рекао је Ђуревић.
Он је истакао да су заједнички пројекти најбољи примјер сарадње институција, те изразио очекивање да ће и у наредном периоду бити реализовани слични подухвати.
Споразум о реализацији овог пројекта потписан је у јулу 2024. године између општине Вишеград, електропривреда Србије и Републике Српске, предузећа "Хидроелектране на Дрини", огранка ХЕ "Бајина Башта" и Андрићграда.
