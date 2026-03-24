Ријека Дрина поприма облик највеће отворене депоније у региону

АТВ
24.03.2026 09:22

Отпад на ријеци Дрини
Фото: АТВ

Ријека Дрина умјесто симбола природе, љепоте и туристичког потенцијала све више поприма облик највеће отворене депоније у региону. Проблем плутајућег отпада присутан је од почетка рада ХЕ на Дрини. Отпад у Вишеградско језеро долази из три државе: БиХ, Србије и Црне Горе.

Приликом дотока ријеке Дрине преко инсталисаног протока преко 800 метара кубних у минути, не може се контролисати проток смећа. Ових дана ријека Дрина поново је постала највећа депонија смећа на води.

-Ми можемо да контролишемо тај доток плутајућег отпада до 800 метара кубних у секунди, а послије тога не можемо јер морамо да пуштамо воду кроз дубинске испусте и прелив – рекао је Дарко Фргања, Руководилац службе за квалитет и заштиту животне средине ХЕ на Дрини.

-Сами не може ријешити тај проблем. Основна дјелатност ХЕ је производња електричне енергије, али ми морамо да се боримо и са овом невољом како не би угрозили рад саме ХЕ - додао је Фрњага, те нагласио да су у претходном периоду купили и мултифункционално возило за скупљање тог отпада и годишње ХЕ на Дрини та активност кошта негдје од 50-200.000КМ

Отпад који производе људи и природа у водотокове стиже директиним бацањем смећа у воду и поплавом градских депонија које се налазе на обалама ријека.

ХЕ на Дрини

ријека дрина

отпад на Дрини

Дарко Фргања

Вишеград

