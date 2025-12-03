Сутра облачно са падавинама

Извор:
АТВ
03.12.2025
15:01
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити облачно вријеме са падавинама.
Ујутро ће уз ријеке и у котлинама бити магле, док ће на југу и западу падати јача киша, а најмање падавина биће у доњем Подрињу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Киша ће падати у вишим предјелима, а понегдје и у нижим дијеловима Крајине и прелазиће у сусњежицу или снијег, уз мањи раст сњежног покривача на планинама.
У Херцеговини ће током дана бити вјетровито уз јаке ударе југа, а увече ће падавине слабити и постепено престати.
Дуваће слаб до умјерен вјетар на истоку и у Семберији, који ће током дана бити појачан, док ће у Херцеговини током јутра дувати слаба до умјерена бура, а средином дана југо умјереног до јаког интензитета.
Јутарња температура ваздуха биће од један до четири, на југу до девет, у вишим предјелима од минус два, а највиша дневна од четири до девет, на југу до 15 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава претежно облачно вријеме, док је на истоку и у Херцеговини забиљежена и слаба киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температуре ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Соколац, Чемерно, Бихаћ и Тузла три, Бијељина, Добој, Зворник, Србац и Хан Пијесак четири, Бањалука, Дринић, Приједор, Сански Мост и Сарајево пет, Гацко, Калиновик, Мркоњић Град, Рибник, Рудо, Фоча, Дрвар и Зеница шест, Вишеград и Кнежево седам, Бугојно и Јајце осам, Сребреница и Ливно 10, Мостар 11, Билећа и Требиње 12 степени Целзијусових.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму