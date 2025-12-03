Logo
Large banner

Сутра облачно са падавинама

Извор:

АТВ

03.12.2025

15:01

Коментари:

0
Сутра облачно са падавинама
Фото: Танјуг/АП

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити облачно вријеме са падавинама.

Ујутро ће уз ријеке и у котлинама бити магле, док ће на југу и западу падати јача киша, а најмање падавина биће у доњем Подрињу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Киша ће падати у вишим предјелима, а понегдје и у нижим дијеловима Крајине и прелазиће у сусњежицу или снијег, уз мањи раст сњежног покривача на планинама.

У Херцеговини ће током дана бити вјетровито уз јаке ударе југа, а увече ће падавине слабити и постепено престати.

Дуваће слаб до умјерен вјетар на истоку и у Семберији, који ће током дана бити појачан, док ће у Херцеговини током јутра дувати слаба до умјерена бура, а средином дана југо умјереног до јаког интензитета.

Јутарња температура ваздуха биће од један до четири, на југу до девет, у вишим предјелима од минус два, а највиша дневна од четири до девет, на југу до 15 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава претежно облачно вријеме, док је на истоку и у Херцеговини забиљежена и слаба киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температуре ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Соколац, Чемерно, Бихаћ и Тузла три, Бијељина, Добој, Зворник, Србац и Хан Пијесак четири, Бањалука, Дринић, Приједор, Сански Мост и Сарајево пет, Гацко, Калиновик, Мркоњић Град, Рибник, Рудо, Фоча, Дрвар и Зеница шест, Вишеград и Кнежево седам, Бугојно и Јајце осам, Сребреница и Ливно 10, Мостар 11, Билећа и Требиње 12 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

Друштво

Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

3 ч

0
Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

Друштво

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

3 ч

0
Светлана Беднаш за АТВ: Идеја Удружења "Корак до буђења" је да окупи људе

Друштво

Светлана Беднаш за АТВ: Идеја Удружења "Корак до буђења" је да окупи људе

4 ч

0
Велико искључење струје најављено за Крајину

Друштво

Велико искључење струје најављено за Крајину

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Запалио се мотор авиона са 425 путника

22

51

Трамп: За танго треба двоје

22

48

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

22

44

Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

22

28

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner