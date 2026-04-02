Вишедеценијски проблем плутајућег отпада у ријеци Дрини достиже врхунац

Проблем плутајућег отпада на ријеци Дрини присутан је од самог почетка рада ХЕ на Дрини. Отпад долази из три државе: Србије, Црне Горе и БиХ.
Пошто проток смећа не може да се контролише када је доток ријеке Дрине путем инсталисаног дотока преко 800 метара кубних у минути поставља се питање како се ријешити тог смећа у ријеци.
Вишедеценијски проблем плутајућег отпада у ријеци Дрини ових дана достиже врхунац сликама које се понављају из године у годину. Упркос бројним обећањима и најавама о трајном рјешавању проблема, ништа се суштински не мијења.
Дарко Фргања, Руководилац службе за квалитет и заштиту животне средине ХЕ Вишеград каже да ово предузеће не може одступати од упутства усљед великих и малих вода, јер би се тиме угрозио рад саме ХЕ.
Он додаје да се од 2010. није пуштао плутајући отпад преко профила бране низводно.
Проблем плутајућег отпада који у ријеку доспијева директним бацањем смећа у воду и поплавом градских депонија, није могуће ријешити без помоћи три државе, али ХЕ мора да се бори са овим проблемом како се не би угрозио њен рад.
Фргања открива да највећи дио отпада долази из Црне Горе и Србије, док је само 15% од становништа узводно.
