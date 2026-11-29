Аутор:АТВ редакција
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У Рудицама у Новом Граду данас је одржана хуманитарна акција "Крофне из блока", коју је организовала Хуманитарна организација "Срби за Србе", а прикупљено је нешто више од 600 КМ.
Хуманитарна акција организована је у порти Храма Покрова Пресвете Богородице.
Његош Кондић из ове хуманитарне организације захвалио је волонтерима који су трудом и залагањем допринијели успјешној реализацији акције.
"Посебну захвалност дугујемо свим људима добре воље који су прилозима подржали нашу акцију и показали да заједничким снагама можемо учинити много за оне којима је наша помоћ најпотребнија", изјавио је Кондић Срни.
Он је навео да је акцију подржао свештеник Ђорђе Стикић, као и пекара "Саванели" донацијом пецива.
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