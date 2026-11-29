Аутор:АТВ редакција
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Сви магистрални и регионални путеви на подручју бирчанске регије су проходни, али је због снијега саобраћај отежан на појединим дионицама у планинским крајевима, саопштено је данас из предузећа "Зворник путеви".
Висина снијега на превоју Хан Поглед је око 35 центиметара, а температура ваздуха је пала на три степена испод нуле.
У мјесту Луке код Власенице, на граници са ФБиХ, висина снијега је 15 центиметара, као и на путној дионици Црни врх код Зворника.
Отежан је саобраћај и на дионици пута Шековићи-Каштељ, гдје је висина снијега око 25 центиметара.
У нижим предјелима коловози су мокри и клизави, па се возачима препоручује да возе опрезно, посебно у усјецима и засјецима.
Возачима је савјетовано да на пут не крећу без зимске опреме, преноси Срна.
Друштво
Упозорење из АМС РС: На пут не кретати без зимске опреме!
Из "Зворник путева" су истакли да су њихове екипе на терену и да одржавају путне правце у стању проходности.
Стална дежурства на одржавању и чишћењу коловоза "Зворник путева" су на Хан Погледу, у Братунцу и у Каракају.
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