Аутор:АТВ редакција
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Данима се на српским путевима дешавају саобраћајне незгоде, а један од фактора који додатно отежава вожњу јесу лоши временски услови. Да ли сте знали да се диоптрија може промијенити у току само вожње?
Изненадни пљускови, мокри коловози и вода која прска по ветробранском стаклу смањују видљивост и представљају изазов чак и за возаче који имају добар вид. Ситуација је још компликованија током ноћне вожње, посебно када им у сусрет долазе аутомобили са дугим свјетлима.
Како се око прилагођава оваквим условима и када је потребно проверити диоптрију, говорила је за ТВ Прва офталмолог Ана Георгијевић-Ненадић.
Према њеним ријечима, смањена видљивост током кишног времена, али и ноћу, може значајно да утиче на квалитет вида. Један од разлога је преламање свјетлости, усљед чега долази до њеног расипања, док се зеница шири. Тада се може јавити феномен такозване ноћне кратковидости.
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"У таквим условима диоптрија може привремено да се помери ка минус вредностима, чак и до минус два, док код особа које већ имају минус диоптрију она може постати израженија", истакла је.
Офталмолог додаје да возачи често нису свјесни ових промјена, а додатне тегобе могу да изазову клима-уређаји и гријање у аутомобилу. Они могу допринијети сувоћи и иритацији очију, појачаном сузењу и осјећају пецкања.
"Проблем током зимских мјесеци може да представља и снијег, који рефлектује велику количину свјетлости. У таквим ситуацијама наочаре за сунце могу помоћи у смањењу одсјаја", појаснила је.
Савјетује се да возачи за волан сједају одморни, као и да непосредно прије пута избјегавају дуготрајно гледање у екран рачунара или телефона, како би очи биле што мање оптерећене, преноси б92.
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