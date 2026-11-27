Аутор:АТВ редакција
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Бакине старе украсе, свјетлуцаве лампице и мирис свјеже јелке многи повезују са најљепшим породичним успоменама.
Чим се приближи децембар, почиње празнична грозница: једни једва чекају да оките јелку већ крајем новембра, други инсистирају да то ураде тек пред Нову годину, док има и оних којима ни најљепша декорација не може да поправи празнично расположење.
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Али да ли заиста постоји идеално вријеме за кићење јелке и може ли прерано украшавање да нам поквари празничну чаролију?
За разлику од католичких земаља, у којима се јелка традиционално везује за прославу Божића 25. децембра, у Србији је она првенствено симбол Нове године. Овај обичај стигао је на наше просторе под утицајем средњоевропских традиција средином 19. вијека и временом постао неизоставан дио празничне атмосфере.
А када је прави тренутак да извадите украсе из кутија? Психолози објашњавају зашто предуго излагање празничној декорацији може да умањи почетно узбуђење, док нумеролози издвајају посебне датуме у новембру и децембру 2026. године који се сматрају повољним за кићење јелке и уношење среће, љубави и благостања у дом.
Једна од занимљивих прича везана је за Суботицу. Лајош Велђи, оснивач једног од првих обданишта, окитио је велико дрво 2. децембра 1859. године како би и дјеца из сиромашнијих породица могла да осјете празничну радост.
Зимзелено дрво симболизовало је живот, обнову природе и наду у нови почетак. Временом је јелка постала неизоставан симбол новогодишњих празника.
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Психологија познаје феномен који се назива хедонистичка адаптација. То је процес током којег се навикавамо на ствари које су нам у почетку причињавале велико задовољство. Ријеч је о природном процесу у којем се временом навикавамо на ствари које су нам у почетку причињавале велико задовољство.
Први пут када укључимо лампице на јелки, просторија добија сасвим другачији изглед. Осјећамо узбуђење, радујемо се празницима и уживамо у сваком детаљу. Међутим, када исте украсе свакодневно гледамо недјељама, почетно одушевљење може постепено да ослаби.
Научни рад објављен у часопису "Annual Review of Psychology“ објашњава како поновљено излагање истим пријатним садржајима може да доведе до смањења интензитета задовољства. Истраживање објављено у часопису "Journal of Consumer Psychology“ такође је показало да се навикавање може успорити ако познате ствари посматрамо из другачијег угла и откривамо нове детаље.
Иако се ова истраживања нису бавила новогодишњим украсима, њихови резултати могу да објасне зашто некима празнична декорација постане дио свакодневице много прије дочека Нове године.
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Стари украси, кугле које чувамо годинама и лампице из дјетињства буде успомене на драге људе и лијепе тренутке.
Истраживања показују да носталгија може појачати осјећај блискости, повезаности и оптимизма. Зато заједничко кићење јелке често има много већи значај од саме декорације – то је прилика да породица створи нове успомене.
Не постоји обавезан датум, али неколико смјерница може помоћи:
Крај новембра: за оне који желе дуже да уживају у празничној атмосфери, посебно уз вјештачку јелку.
Почетак децембра: добар компромис за већину породица.
Друга половина децембра: за оне који воле да кићење буде дио непосредних припрема за дочек.
Ако бирате природну јелку, боље је сачекати другу половину децембра јер у топлој просторији брже губи влагу и почиње да одбацује иглице. Најважније је да овај ритуал не постане обавеза, већ тренутак радости и заједништва. Јер права празнична чаролија не крије се у лампицама, већ у људима са којима је делимо.
Према нумеролошким тумачењима, постоје датуми који се посебно повезују са породичном срећом, љубављу, благостањем и новим почецима.
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Зато се неки дани издвајају као симболично повољни за кићење новогодишње јелке:
Ипак, ако желите да изаберете само један датум, 20. 12. 2026. посебно се издваја, преноси Данас.рс.
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