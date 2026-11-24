Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац Д.М. из Котор Вароша лишен је слободе због сумње да је у једном угоститељском објекту напао два мушкарца и починио кривично дјело „Изазивање опште опасности“.
Инцидент је полицији пријављен у 23.10 часова, када је наведено да је осумњичени Д.М. са два ножа покушао да нападне једног мушкарца, али је током напада повреде нанио другом мушкарцу из Котор Вароша.
Полицијски службеници одмах су изашли на лице мјеста и потврдили наводе пријаве. Током увиђаја пронађени су и изузети два ножа са дужинама оштрица од 15 и 19 центиметара.
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Повријеђеном мушкарцу указана је медицинска помоћ у Служби хитне помоћи Котор Варош. Алкотестирањем је утврђено да је осумњичени Д.М. у организму имао 1,74 г/кг алкохола.
Због почињеног прекршаја из члана 25. Закона о јавном реду и миру (послуживање алкохола пијаним лицима), раднику угоститељског објекта М.Т. уручен је прекршајни налог.
Све мјере и радње на овом предмету предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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