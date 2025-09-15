Logo
Грађани Српске јасни: ''Српски народ мора да буде јединствен''

Извор:

АТВ

15.09.2025

21:37

Коментари:

0

Прошлост српског народа је према историјским чињеницама трагична и трауматична. Срби су малобројан, али историјски велики народ и зато је важно његовати и чувати културну и историјску величину.

Грађани Српске сагласни су да је јединство српског народа од кључног значаја у данашњим околностима и да је жеља свих Срба да буду и остану заједно.

А ево шта су грађани још поручили:

Бањалука:

''Много нам је важно јединство и треба тог да се држимо да увијек будемо јединствени.''

''Види се да је жеља да будемо заједно превелика.''

''Важно је српско јединство и треба и даље да га гајимо.''

Требиње:

''Српско једиство треба да мало боље његујемо и важно је да га обиљежавамо.''

''Да се сви мало смире, да коријене прочитају, да знају да смо браћа, без обзира на којој се територији налазили.''

''Треба да знамо да је годинама нама Србија једина матица, једина земља која нам може помагати у свему што заједнички радимо. Нити ми треба да се одрекнемо матице своје, нити Република Српска треба да се дорекне једне братске и важне земље.''

Теслић:

''Српско јединство је веома важно, поготово у овим тешким временима, а увијек је било тешких времена кроз историју.''

''Треба нам јака Србија и Република Српска, и народ који хоће да живи у миру и слози.''

''Кад год нисмо били сложни имали смо много непријатеља и жртава.''

Таг:

Dan srpskog jedinstva

