Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет

15.09.2025

21:22

Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет
Фото: Танјуг

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С. П. (1988) због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела убиство, изазивање опште опасности и лака тјелесна повреда.

Он се сумњичи да је данас у Обреновцу аутомобилом ударио и усмртио четрдесетпетогодишњег мушкарца који је управљао бициклом, након чега је побјегао.

Претходно, осумњичени је задао више удараца шездесетдеветогодишњаку, иначе оцу страдалог мушкарца, нанијевши му лаке тјелесне повреде, а потом му је запалио кућу.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

Полиција га је убрзо ухапсила у околини Уба.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

(Телеграф.рс)

