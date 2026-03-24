Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

АТВ

24.03.2026

14:07

Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

У Српцу је дошло до експлозије у којој је оштећен глисер, а полиција трага за починиоцима.

До експлозије је дошло у ноћи између суботе и недјеље, а како АТВ сазнаје, глисер је "дигнут у ваздух", помоћу експлозива и спорогорећег штапина.

О свему су се огласили из ПУ Градишка.

"Полицијски службеници Полицијске управе Градишка предузимају мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Изазивање опште опасности“.Непознато лице или више њих се сумњиче да су у мјесту Србац, у току ноћи 21/22.03.2026. године, на пловном објекту - бродици власништво оштећеног лица из Лакташа, поставили експлозивну направу чијим активирањем је наступило оштећење као и материјална штета на истом", наводе из ПУ Градишка

Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.

