Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

Аутор:АТВ
24.03.2026
14:07
У Српцу је дошло до експлозије у којој је оштећен глисер, а полиција трага за починиоцима.
До експлозије је дошло у ноћи између суботе и недјеље, а како АТВ сазнаје, глисер је "дигнут у ваздух", помоћу експлозива и спорогорећег штапина.
О свему су се огласили из ПУ Градишка.
"Полицијски службеници Полицијске управе Градишка предузимају мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Изазивање опште опасности“.Непознато лице или више њих се сумњиче да су у мјесту Србац, у току ноћи 21/22.03.2026. године, на пловном објекту - бродици власништво оштећеног лица из Лакташа, поставили експлозивну направу чијим активирањем је наступило оштећење као и материјална штета на истом", наводе из ПУ Градишка
Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.
