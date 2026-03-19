Врхунска погонска спремност ХЕ на Дрини довела до раста производње

АТВ
19.03.2026 08:54

Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Хидроелектрана Вишеград током прошле године произвела је 781 гигават-час електричне енергије, што представља значајан раст у односу на 733 гигават-часа остварена у 2024. години.

Иако је планирана производња износила 910 гигават-часова, успјешно је задржан тренд стабилног годишњег пораста производње, упркос неповољној хидролошкој ситуацији која је обиљежила претходни период.

Ситуација у првом кварталу ове године је изузетно охрабрујућа. Захваљујући високој погонској спремности постројења, повољнијој хидрологији и одличној организацији рада, ХЕ Вишеград је већ успјела произвести готово половину овогодишњег плана.

Извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић истакао је да је кључ успјеха у оптималном коришћењу ресурса и доброј координацији унутар система.

"Хидроелектрана Вишеград је, захваљујући својој погонској спремности, максимално искористила притицај воде. У складу са договорима са диспечерима и Електропривредом, извршили смо оптимално коришћење водних количина које су дошле на наш профил. Уз минимална просипања воде, све смо усмјерили у максималну производњу, што је резултирало тиме да у првом кварталу имамо 60 одсто већу производњу у односу на исти период прошле године”, изјавио је Андрић.

