Logo
Large banner

Жељезнице Српске: Нови ред вожње од 14. децембра

02.12.2025

15:28

Коментари:

0
Жељезнице Српске: Нови ред вожње од 14. децембра
Фото: АТВ

Предузеће Жељезнице Републике Српске објавило је нови ред вожње у путничком саобраћају, који ступа на снагу 14. децембра и важиће до 12. децембра наредне године.

Путници "Жељезница Републике Српске" у унутрашњем саобраћају биће превожени на релацијама Добој-Бањалука-Добој, затим Бањалука-Нови Град/Добрљин-Бањалука, те Добој-Петрово Ново-Добој.

"Све информације о поласцима и доласцима возова путници могу добити у службеним мјестима Жељезница Републике Српске, на интернет страници www.zrs-rs.com или путем телефонских бројева у жељезничким станицама" наведено је у саопштењу.

Нови ред вожње на снагу ступа у поноћ 14. децембра.

Подијели:

Таг:

Željeznice Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а

Република Српска

Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а

4 ч

0
Минић наставља консултације за израду буџета

Република Српска

Минић наставља консултације за израду буџета

4 ч

0
У Српској почиње исплата пензија

Република Српска

У Српској почиње исплата пензија

4 ч

0
паре, новац, марке

Република Српска

За пензионере у Српској спремно 168 милиона КМ

18 ч

7
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

10

55

Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

10

54

Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

10

51

Појефтинило гориво на пумпама у Српској

10

49

Ево како се изборити са слабом циркулацијом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner