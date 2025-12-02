Жељезнице Српске: Нови ред вожње од 14. децембра

02.12.2025
15:28
Коментари:0
Предузеће Жељезнице Републике Српске објавило је нови ред вожње у путничком саобраћају, који ступа на снагу 14. децембра и важиће до 12. децембра наредне године.
Путници "Жељезница Републике Српске" у унутрашњем саобраћају биће превожени на релацијама Добој-Бањалука-Добој, затим Бањалука-Нови Град/Добрљин-Бањалука, те Добој-Петрово Ново-Добој.
"Све информације о поласцима и доласцима возова путници могу добити у службеним мјестима Жељезница Републике Српске, на интернет страници www.zrs-rs.com или путем телефонских бројева у жељезничким станицама" наведено је у саопштењу.
Нови ред вожње на снагу ступа у поноћ 14. децембра.
