Аутор:АТВ редакција
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У Првој техничкој школи у Крагујевцу јутрос нешто прије 8 часова одјекнули су пуцњи, када је малољетни ученик (17) наоружан малокалибарском пушком ушао у зграду и ранио једну помоћну радницу ове образовне установе.
Захваљујући муњевитој реакцији полицијске патроле која се налазила у непосредној близини, већа трагедија је избјегнута, а нападач је одмах савладан и приведен.
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Према првим, још увек незваничним информацијама из поузданих извора које преноси недјељник „Време“, седамнаестогодишњи ученик ушао је у школу са малокалибарским оружјем и запуцао ка спремачицама које су се у том тренутку затекле у ходнику и просторијама објекта. Том приликом погођена је једна чистачица.
Полицијска патрола, која је била у близини, одмах је интервенисала, ученик је приведен, а сва дјеца у школи и професори су безбједни.
Одмах по пријави инцидента, испред школе су упућене јаке снаге полиције, припадници Жандармерије, као и екипе Хитне помоћи које су хитно збринуле повријеђену жену. Према првим информацијама са терена, рањена радница није животно угрожена.
Читав кварт око Прве техничке школе у Крагујевцу тренутно је под потпуном полицијском блокадом док форензичари и инспектори врше увиђај.
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Званично саопштење Министарства унутрашњих послова и надлежног тужилаштва о свим детаљима и мотивима овог напада очекује се ускоро.
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