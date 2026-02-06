Serija 'Obećani život': Priča o 'Majci hrabrosti'

Od sutra u programu ATV-a ne propustite priču o neustrašivoj ženi koja nije pristala da bude žrtva života.

U potrazi za boljim životom, Italijanka Karmela prkosiće sudbini, nasilju i siromaštvu. Serija 'Obećani život' donosi priču o snazi i hrabrosti žene koja se nije predala.

Priča se odvija tokom dvadesetih godina prošlog vijeka, preplićući događaje najprije u Italiji, a potom i u Njujorku, u životu Karmele, 'Majke hrabrosti', koja je uvijek spremna da se bori za obećani život za sebe i svoju porodicu.

Uzbudljiva italijanska serija 'Obećani život' subotom u 20 časova i 30 minuta.