Serija 'Obećani život': Priča o 'Majci hrabrosti'

Izvor:
ATV
06.02.2026
19:57
Od sutra u programu ATV-a ne propustite priču o neustrašivoj ženi koja nije pristala da bude žrtva života.
U potrazi za boljim životom, Italijanka Karmela prkosiće sudbini, nasilju i siromaštvu. Serija 'Obećani život' donosi priču o snazi i hrabrosti žene koja se nije predala.
Priča se odvija tokom dvadesetih godina prošlog vijeka, preplićući događaje najprije u Italiji, a potom i u Njujorku, u životu Karmele, 'Majke hrabrosti', koja je uvijek spremna da se bori za obećani život za sebe i svoju porodicu.
Uzbudljiva italijanska serija 'Obećani život' subotom u 20 časova i 30 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
17
20
12
20
08
20
01
19
57
Trenutno na programu