Student savladao Široki

Košarkaši Studenta ostvarili su veliku pobjedu u 8. kolu Premijer lige BiH savladavši ekipu Širokog 94:90. Tim trenera Borisa Jokanovića tako je nanio prvi poraz Širokom u dosadašnjem dijelu prvenstva BiH, a ujedno je došao do svoje četvrte pobjede.

Junak utakmice koja je odigrana u SC “Nenad Baštinac” u Aleksandrovcu bio je Stefan Milošević koji je ubacio 31 poen, ali i ključnu trojku u samom finišu koja je prelomila utakmicu na stranu Studenta.

Noa Farakan dodao je 22 poena uz sedam asistencija, a na drugoj strani najefikasniji je bio Josip Čović sa 28 poena.

Košarkaši Studenta u narednoj rundi gostuju Zrinjskom.