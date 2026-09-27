Još ništa od električnih autobusa: Banjaluka ih testira, Ljubljana dobija

Testni električni autobusi koji su u utorak predstavljeni Banjalučanima, kroz koji dan trebalo bi da stignu u grad za koji su i namijenjeni - Ljubljanu. Grad ih nije kupio, kaže odbornik banjalučke Skupštine Bogoljub Zeljković.

"Meni je drago da je električni autobus došao u Banjaluku, ali mi je žao što će taj električni autobus za nekoliko dana da napusti Banjaluku, on je ovdje u prolazu ide u Ljubljanu, to je bila testna vožnja, ja koliko sam upoznat to su privatnici koji vrše javni prevoz kupili i naručili određeni broj autobusa, dakle grad Banjaluka sa tim nema nikakve veze", rekao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Gradonačelnik Banjaluke ističe kako je za ovaj i projekat u ovoj fazi do sada izdvojeno oko milion maraka za sve testne autobuse, stajališta, aplikaciju i saobraćajne signalizacije.

"Prema tome, ima jedna velika stavka javni prevoz i unapređenje javnog prevoza i na toj stavci postoji iznos od oko 10-15 miliona maraka za razne stavke, a ja u okviru svoje potrošačke jedinice mogu da iskoristim malo svoja ovlaštenja i onda mi napravimo i namjestimo da to ovako funkcioniše", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Zeljković s druge strane tvrdi da akva stavka u budžetu nije postojala.

"Sama najava gradonačelnika o kupovini električnih autobusa je poprilično neozbiljna, jer grad nema preduzeće koje može da upravlja sa tim. Mi u budžetu Grada nemamo tu stavku nabavke električnih autobusa za ovu godinu, dakle da je grad želio to da nabavi to bi se moralo naći u budžetu grada da postoji tačno ta stavka – to ne postoji, da li je grad to uradio ne mogu sa sigurnošću da kažem", kaže Zeljković.

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U javnosti su se pojavile brojne dileme o opravdanosti ovakvog koncepta prevoza, ali gradonačelnik poručuje da su rješenja zasnovana na studiji javnog prevoza koju su izradili regionalni stručnjaci. Ipak, stručnjaci koje smo mi pitali imaju podijeljena mišljenja. Dekan Saobraćajnog fakulteta Danislav Drašković smatra da sve inovacije koje mogu unaprijediti sistem treba podržati, ali upozorava da nova vozila ne mogu funkcionisati izolovano od postojeće mreže javnog prevoza.

"Taj hibridni tramvaj i eko bus ne mogu biti jedini dio sistema, to je dio sistema koji treba da popuni neke kapacitete, ali ja ne znam kako će se to implementirati u smislu što to već postoje neki prevoznici, pravni subjekti, koji to rade po ugovoru", rekao je Danislav Drašković, dekan Saobraćajnog fakulteta Panevropskog univerziteta "Apeiron".

Sličnog stava je i stručnjak za bezbjednost Milenko Jaćimović. Podsjeća da svaka novina u javnom prevozu mora proći neophodne procedure, analize i testiranja prije nego što postane dio redovnog saobraćaja.

"Sve su to neki elementi koje prije uvođenja u eksploataciju kao vozila javnog gradskog prevoza putnika, moramo uraditi, npr. ovo sve liči na jedan marketing i po našim informacijama, i ti tramvaji na točkovima i autobusi su samo iznajmljeni do izbora, izbora se vraćaju u svoje matične zemlje", rekao je Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

Kada će i hoće li električni autobusi zvanično postati dio javnog prevoza, još nije poznato. Za sada su se na banjalučkim cestama samo testirali za drugi grad.