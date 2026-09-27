Umjesto saobraćajne revolucije, Banjalučani dobili saobraćajni kolaps

Umjesto saobraćajne revolucije, Banjalučani su dobili saobraćajni kolaps. Kružni tok bi, po pravilu, trebalo da pet puta ubrza saobraćaj. Zbog pješačkih prelaza u neposrednoj blizini kružnih tokova stvaraju se čepovi koji dovode do cjelodnevne gužve u gradu

"Da znate da ćemo mi jednu pasarelu, Bože zdravlja, početi graditi naredne godine kod kružnog toka Tvrtko I Kotromanić, jer nam tuda svi ljudi koji idu iz grada na Kastel, Mejdan ili Starčevicu prelaze kod Tržnice na tom prelazu prelaze pješački i tu se dosta usporava saobraćaj. Prema tome, tu ćemo uraditi pasarelu. Projektom ćemo uraditi i pasarelu kod Audi kružnog toka. Idemo u tom pravcu", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Te mjere nisu dovoljne kako bi se smanjila gužva u gradu. Neophodno je na više lokacija riješiti pitanje pješačkog prelaza.

"Ono što mi činimo kao neko ko upravlja mrežom regionalnih i magistralnih puteva mi to i činimo. Prepoznali smo ideju dijela istočne zaobilaznice oko Banjaluke, a to je zaobilaznica koju projektujemo kroz naselje Česma. Dakle, pored novoizgrađenog mosta i ta zaobilaznica će izaći u Vrbanji. Mora se kvalitetno planirati da se sav taj saobraćaj prihvati u budućnosti", rekao je Miroslav Janković, v. d. direktora Puteva Republike Srpske.

Nadležni su duže vrijeme upozoravali Gradsku upravu na ovaj problem, ali je pravovremena reakcija izostala.

"Stvaraju se ozbiljni džepovi dok čekate da pređu pješaci jer vi praktično imate tri ili četiri pješačka prelaza u cijelom krugu i dok se sačeka na sve pješake, ulazite u problem. Iz tog razloga Putevi Republike Srpske insistira da se na ovim novim kružnim tokovima izgradi ili pohodnik ili pasarela. Nažalost, nema saglasnosti druge strane, Gradske uprave grada Banjaluka", rekao je Zoran Stevanović, ministar veza i saobraćaja Republike Srpske.

Neriješeno pitanje pješačkih prelaza nije jedini problem sa banjalučkim kružnim tokovima.

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"Ako se uzme i u obzir da su se nepromišljenim odlukama kružni tokovi popunili sa štipaljkama, tulipanima ili spomenicima gdje ti predmeti značajno odvraćaju pažnju vozača. Tu se stvaraju saobraćajne nezgode, a kada se u kružnom toku to dogodi to dodatno pogorša situaciju i onda imamo saobraćajni kolaps", rekao je Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

Banjaluci se ne piše dobro ni u budućnosti. Trenutno je registrovano 101 hiljada vozila, a taj broj se iz godine u godinu povećava. Ako se ovaj problem ne riješi ubrzo višesatno čekanje u kolonama biće svakodnevica Banjalučanima.