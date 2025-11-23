CIK BiH: Izlaznost do 15 časova 26 odsto

23.11.2025
Centralna izborna komisija BiH saopštila je da je izlaznost na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj do 15 časova iznosila 26 odsto.
Do 15 časova glasalo je 322.239 birača.
Takođe, CIK BiH je na današnjoj hitnoj sjednici donijela odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini.
Odgođeni izbori će se održati u nedjelju, 30.11.2025. godine.
Centralna izborna komisija BiH će prve preliminarne rezultate objaviti večeras do 23 časa na internet stranici.
