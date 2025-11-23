Logo

CIK BiH: Izlaznost do 15 časova 26 odsto

23.11.2025

16:37

Komentari:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH saopštila je da je izlaznost na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj do 15 časova iznosila 26 odsto.

Do 15 časova glasalo je 322.239 birača.

Takođe, CIK BiH je na današnjoj hitnoj sjednici donijela odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini.

Odgođeni izbori će se održati u nedjelju, 30.11.2025. godine.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Republika Srpska

Oglasio se MUP Srpske: Prijavljen incident

Centralna izborna komisija BiH će prve preliminarne rezultate objaviti večeras do 23 časa na internet stranici.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Centralna izborna komisija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Источни Дрвар: До 15 часова излазност 38,74 одсто

BiH

Istočni Drvar: Do 15 časova izlaznost 38,74 odsto

2 h

0
Словенија покреће поступак за поврат ПДВ-а превозницима из БиХ

BiH

Slovenija pokreće postupak za povrat PDV-a prevoznicima iz BiH

1 d

0
Кришто: Европска комисија усвојила Реформску агенду за БиХ

BiH

Krišto: Evropska komisija usvojila Reformsku agendu za BiH

1 d

0
Стабилна и договором уређена БиХ - једини пут да земља крене напријед

BiH

Stabilna i dogovorom uređena BiH - jedini put da zemlja krene naprijed

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

17

45

Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner