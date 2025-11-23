Istočni Drvar: Do 15 časova izlaznost 38,74 odsto

23.11.2025
16:16
Komentari:0
U opštini Istočni Drvar do 15.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasala su 74 birača, odnosno 38,7 odsto od ukupno 190 upisanih u birački spisak, potvrđeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji /OIK/.
Predsjednik OIK-a Miloš Bajić izjavio je da izborni proces protiče uredno i bez prijavljenih nepravilnosti.
Prema njegovim riječima, jedino biračko mjesto u ovoj opštini otvoreno je u 7.00 časova, a glasanje se odvija nesmetano tokom čitavog dana.
Republika Srpska
Pogledajte izlaznost na izborima u Srpskoj do 15 časova
- Sve teče u skladu sa planom. Do sada nije bilo primjedaba birača niti problema u radu biračkog odbora - naveo je Bajić.
BiH
1 d0
BiH
1 d0
BiH
1 d0
BiH
2 d1
Najnovije
Najčitanije
18
29
18
12
18
10
17
57
17
45
Trenutno na programu