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Helikopter Oružanih snaga prekida gašenje ako se požar proširi u minsko polje

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 14:01

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Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.
Foto: James Lee/Pexels

Helikopter privremeno obustavlja ili potpuno prekida požar ako se proširi u minsko polje ili područje za koje postoji sumnja da je kontaminirano minama, a takve odluke se donose radi zaštite života i bezbjednosti posade, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara.

"Molimo civilno stanovništvo za razumijevanje, posebno u situacijama kada helikopteri Oružanih snaga BiH nisu u mogućnosti djelovati na pojedinim požarištima", istaknuto je u saopštenju uz napomenu da se to čini na snovu stručne procjene i važećih procedura.

Pojasnili su da gašenje požara na područjima zahvaćenim minskim poljima predstavlja izuzetno visok sigurnosni rizik jer djelovanje vatre i visoke temperature može izazvati eksplozije mina, ali i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

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Fragmenti nastali eksplozijom, kako dalje navode, mogu biti odbačeni na velike udaljenosti, u određenim okolnostima mogu dovesti helikopter i njegovu posadu u neposrednu životnu opasnost.

"Sigurnost letačkih posada, stanovništva i svih učesnika u operacijama predstavlja apsolutni prioritet", naveli su u saopštenju.

Naglašeno je da će Oružane snage BiH nastaviti pratiti stanje na terenu i, u koordinaciji s nadležnim institucijama, pružati podršku civilnom stanovništvu svuda gdje za to postoje sigurni i propisani uslovi.

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Helikopter

požar

Oružane snage BiH

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