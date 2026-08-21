Helikopter Oružanih snaga prekida gašenje ako se požar proširi u minsko polje

Helikopter privremeno obustavlja ili potpuno prekida požar ako se proširi u minsko polje ili područje za koje postoji sumnja da je kontaminirano minama, a takve odluke se donose radi zaštite života i bezbjednosti posade, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara.

"Molimo civilno stanovništvo za razumijevanje, posebno u situacijama kada helikopteri Oružanih snaga BiH nisu u mogućnosti djelovati na pojedinim požarištima", istaknuto je u saopštenju uz napomenu da se to čini na snovu stručne procjene i važećih procedura.

Pojasnili su da gašenje požara na područjima zahvaćenim minskim poljima predstavlja izuzetno visok sigurnosni rizik jer djelovanje vatre i visoke temperature može izazvati eksplozije mina, ali i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Hronika Tri šarplaninca izgrizla ženu u Bileći, vlasniku prijeti zatvor

Fragmenti nastali eksplozijom, kako dalje navode, mogu biti odbačeni na velike udaljenosti, u određenim okolnostima mogu dovesti helikopter i njegovu posadu u neposrednu životnu opasnost.

"Sigurnost letačkih posada, stanovništva i svih učesnika u operacijama predstavlja apsolutni prioritet", naveli su u saopštenju.

Naglašeno je da će Oružane snage BiH nastaviti pratiti stanje na terenu i, u koordinaciji s nadležnim institucijama, pružati podršku civilnom stanovništvu svuda gdje za to postoje sigurni i propisani uslovi.