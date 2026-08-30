Agencija za agrarna plaćanja u posjeti porodici Šušnjar

Tri brata i petnaestogodišnji Boško godišnje uzgajaju do 100 tovnih junadi i 200 svinja, te obrađuju 130 hektara zemlje.

Uprkos poskupljenju repromaterijala i goriva, kaže Goran Šušnjar, podrška Republike Srpske i Agencije za agrarna plaćanja je presudna za njihov rad.

"Bez pomoći Agencije za agrarna plaćanja, naš opstanak na selu više ne bi bio moguć. Za šta god smo predali navodnjavanje, mehanizaciju, traktore, kombajne sve smo dobili novčani podsticaj", kaže Goran Šušnjar.

Petnaestogodišnji Boško već bez problema upravlja kombajnom, a rukovodstvo Agencije poručuje da će država još snažnije podržavati ovakve domaćine.

"Ovo je primjer kako bi trebalo da izgleda čestit i pošten domaćin u Republici Srpskoj koji uzgaja svoju zemlju i širi domaću proizvodnju. Rušimo mit da mladi neće da ostanu na selu. Naš krajnji cilj u Agenciji za agrarna plaćanja jeste da se što više ljudi vrati na selo i da se omogući mladima da nastave porodični posao", poručio je v.d. direktora Agencije za agrarna plaćanja Aleksandar Trninić.