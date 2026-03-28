Donijeta odluka: Privremeno obustavljanje protesta radnika "Nove Ljubije"

28.03.2026
Sindikalna organizacija "Nova Ljubija" saopštila je danas da je sinoć nakon više od 24 sata provedenih u protestu glađu, skupština sindikata donijela odluku da privremeno obustavi proteste i da se radnici vrate svojim kućama.
"Odluka o konačnom prekidu protesta biće donesena nakon ispunjenja obećana koje su sinoć dobili od predsjednika SNSD-a, najveće političke stranke, koja ujedno ima najveći broj poslanika u Narodnoj skupštini RS", navodi se u saopštenju.
1) U ponedeljak ili najkasnije utorak potrebna finansijska sredstva za isplatu 6 plata koje su bili jedini zahtjev radnika biće prebačena na račun RŽR-a,koji je ujedno i manjinski vlasnik sa 49% kapitala u Novoj Ljubiji;
2) U sledećoj sedmici se trebaju prijaviti svi radnici koji prihvataju ovaj način isplate ili da potpišu izjave da ostaju u radnom odnosu;
3) U slučaju eventualnog pokretanja dijela proizvodnje prioritet su bivši radnici Nove Ljubije;
4) Do do 10.04. 2026.god.većinski vlasnik će isplatiti platu za mjesec mart i dio regresa;
5) Ostali dio eventualnih potraživanja radnici imaju mogućnost ostvariti kroz stečajni postupak.
U saopštenju se ističe da su 25.03.2026. godine na održanoj vanrednoj skupštini članovi skupštine u ime svih radnika donijeli jednoglasnu odluku da stupe u proteste glađu sa jedinim zahtjevom, a to je socijalno zbrinjavanje radnika kroz isplatu otpremnina u gore navedenom iznosu.
"Isto tako moramo napomenuti da bez obzira što je donijeta jednoglasna odluka o prekidu protesta i prihvatanju ponude, to ne obavezuje sve radnike da istu moraju prihvatiti", navodi se u saopštenju.
